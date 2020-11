Gedränge um Schnäppchen : Andrang am Black Friday sorgt in einigen NRW-Städten für Probleme

Düsseldorf Ohne Maske und Abstand haben am Freitag Schnäppchenjäger für Ärger gesorgt. In mehreren NRW-Städten gab es wegen des Kundenansturms Probleme mit der Einhaltung der Corona-Regeln.

Trotz der Corona-Regeln war es in vielen Innenstädten am Freitag voll. Dabei hielten sich nicht alle Schnäppchenjäger an die Vorgaben. In Bielefeld hätten sich die Passanten an einigen Stellen in der Fußgängerzone so dicht geballt, dass die Abstandsregeln nicht mehr eingehalten worden seien, sagte ein Sprecher der Stadtverwaltung am Freitag. Teilweise seien auch keine Masken getragen worden.