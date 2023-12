Auswertung des Bundeskriminalamtes seit 2010 So viele islamistische Anschläge wurden schon verhindert

Die Sicherheitslage in Deutschland ist infolge der Terrorangriffe auf Israel seit Monaten angespannt. Der mutmaßlich vereitelte Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt in Leverkusen vor zwei Wochen durch zwei Minderjährige zeigte, wie real die Gefahr tatsächlich ist. Häufig bekommt die Öffentlichkeit aber nichts mit, wenn ein Anschlag verhindert wurde. So geht aus einer Auswertung des Bundeskriminalamtes (BKA) in Wiesbaden für unsere Redaktion hervor, dass seit dem Jahr 2010 bundesweit 18 konkrete islamistische Anschläge verhindert werden konnten – neun davon in Nordrhein-Westfalen. „Dass die Hälfte davon in NRW begangen werden sollte, ist alarmierend“, sagte Erich Rettinghaus, Landesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft.