Kommission entscheidet über Summe Bistum Münster zahlte 300.000 Euro an ein Missbrauchsopfer

Das Bistum Münster hat an eine von sexuellem Missbrauch betroffene Person 300.000 Euro in Anerkennung ihres Leids gezahlt. Das sagte der Interventionsbeauftragte Stephan Baumers dem Münsteraner Internetportal kirche-und-leben.de (Montag). Die freiwillige kirchliche Zahlung entspricht exakt jener Summe, zu deren Zahlung das Landgericht Köln 2023 das dortige Erzbistum in einem wegweisenden Schmerzensgeld-Prozess verurteilt hatte.