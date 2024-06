Mit Gedenktafel Bistum Münster will mit Blutbuchen an sexuellen Missbrauch erinnern

Trauer-Blutbuchen sollen im Bistum Münster künftig an die Opfer von sexualisierten Missbrauch erinnern. Alle Pfarreien und kirchliche Einrichtungen im Bistum sind dazu aufgerufen, Trauer-Blutbuchen als Symbole der Erinnerung zu pflanzen und mit einer Gedenktafel zu versehen, wie das Bistum am Freitag (21. Juni 2024) mitteilte. In einem Brief an hauptberuflich und ehrenamtlich Mitarbeitende erklärte der Münsteraner Bischof Felix Genn, dass der Kampf gegen sexuellen Missbrauch immer weitergehen müsse. Zugleich müsse die Vergangenheit weiter aufgearbeitet werden.