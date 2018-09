Bistum Köln: Kardinal Rainer Woelki kündigt externe Missbrauchs-Untersuchung für Erzbistum Köln an

Köln Sexueller Missbrauch war in der katholischen Kirche offenbar jahrelang weit verbreitet. Kardinal Woelki will das Ausmaß im Kölner Bistum untersuchen lassen: „Weil wir Klarheit wollen.“

Am Dienstag stellt die Deutsche Bischofskonferenz die von ihr in Auftrag gegebene Studie zum sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche in Deutschland vor. Nach den bisher bekannt gewordenen Ergebnissen kommen die Autoren zu dem Schluss, dass Missbrauch über Jahrzehnte hinweg weit verbreitet war, teilweise vertuscht wurde und immer noch vorkommt. Diese Ergebnisse seien für die Kirche „beschämend“, sagte Woelki. Was die bundesweite Studie auf Grund des Umfangs der Akten nur stichprobenartig habe leisten können, „werden wir für unser Erzbistum von unabhängigen Fachleuten sorgfältig beleuchten lassen“, sagte er. „Weil wir Klarheit wollen, was in unserem Erzbistum falsch gehandhabt wurde.“