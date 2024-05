Bistum Aachen Gericht schlägt Kirche und Missbrauchsopfern einen Vergleich vor

In einem Schmerzensgeldprozess gegen das katholische Bistum Aachen hat das Landgericht Aachen eine sechsstellige Vergleichszahlung an einen Missbrauchsbetroffenen angeregt. Er war über Jahre von zwei Priestern sexuell misshandelt und vergewaltigt worden, wie bei der Verhandlung am Dienstag bestätigt wurde. Der Kläger fordert von der katholischen Diözese 680.000 Euro Schmerzensgeld. Nach Abwägung schlug der Vorsitzende Richter Uwe Meiendresch eine Entschädigung von 190.000 Euro vor.