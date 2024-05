Bistum Aachen Drei Missbrauchs-Prozesse an einem Tag

In den Verfahren klagen drei Männer, die in ihrer Kindheit und Jugend sexualisierte Gewalt erlebt haben. Ein Betroffener aus der Region Aachen fordert 680.000 Euro im Zuge der Amtshaftung. Seine Vorwürfe hält die Kirche für plausibel, weshalb ihm ihre unabhängige Kommission in Anerkennung des Leids 80.000 Euro sowie 7.500 Euro für Psychotherapiekosten zusprach. Ein anderer Betroffener aus Nettetal, der im freiwilligen kirchlichen Zahlungssystem 10.000 Euro erhielt, fordert 180.000 Euro Schmerzensgeld. Über die Klage des dritten Opfers gibt es bislang weder von Gericht noch Kirche Informationen.