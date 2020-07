Förderung für schnelles Internet : Bislang rund 850 Millionen Euro für Netzausbau in NRW bewilligt

Düsseldorf Seit 2016 ergänzt NRW das 2015 gestartete Bundesförderprogramm für den Breitbandausbau mit eigenen Mitteln. Insgesamt sind so bis Ende März 850 Millionen Euro vom Land bewilligt worden.

Bund und Länder unterstützen dabei den Ausbau in Regionen, in denen ein eigenwirtschaftlicher Ausbau der Netzbetreiber nicht stattfindet oder zu erwarten ist. Bislang haperte es oft an komplizierten Antragsverfahren. Der Bund hat bislang rund 6,5 Milliarden Euro an Fördermitteln freigegeben.