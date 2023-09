Mehr als 30 Grad am Wochenende Ausflugstipps für das spätsommerliche Wochenende

Der Sommer ist auf Abschiedstournee und dreht an diesem Wochenende noch einmal richtig auf. Bis zu 33 Grad erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Teilen von Nordrhein-Westfalen, bevor es ab Dienstag kühler und möglicherweise regnerisch wird. So können Sie die womöglich letzten richtig warmen Tage des Jahres genießen.