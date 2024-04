Bis zu 28 Grad Sommerliche Temperaturen am Wochenende in NRW

Wer derzeit aus dem Fenster sieht, mag es kaum glauben: Am Wochenende kann in NRW angegrillt werden. Nach aktuellem Stand verspricht der kommende Samstag nicht nur warm, sondern sogar heiß zu werden. „Bis zu 28 Grad sind im Rheinland durchaus möglich“, sagt Velten Willmann, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst (DWD) in Essen. Nach meteorologischen Maßstäben ist das ein Sommertag (ab 25 Grad) und damit für die Jahreszeit viel zu warm. Allerdings bleiben die Temperaturen nicht auf diesem Niveau, sondern fallen zum Start in die kommende Woche deutlich ab. Aber der Reihe nach.