Kostenpflichtiger Inhalt: 100 Höfe liefern nach Hause : So funktioniert das Gemüseabo in NRW

Heinrich Hannen vom Lammertzhof packt im Lager die Biokisten mit regionalem Gemüse. Foto: Anne Orthen (ort)

Kaarst Regional und saisonal einkaufen liegt im Trend. Wer Obst und Gemüse direkt vom Erzeuger beziehen will, kann es sich per Gemüseabo regelmäßig nach Hause liefern lassen. Ein Überblick, wie das funktioniert, und was in der Kiste steckt.