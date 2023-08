Flugkünstler unterwegs in NRW Riesen-Libellen mitten in der Stadt

Es sind vielleicht die letzten Tage des Sommers. Wenn es also nicht gerade regnet, wie schon so oft in diesem Jahr, dann versuchen viele Menschen in NRW so viel Zeit wie möglich draußen zu verbringen. Und dabei ist in den vergangenen Tagen schon so mancher aufgeschreckt. Bis zu acht Zentimeter große, grün-blau schimmernde Libellen sind derzeit sogar dort zu sehen, wo es keine größeren Gewässer in der Nähe gibt.