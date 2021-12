Polizei Billerbeck ermittelt : Über 300 Pakete vor Weihnachten nicht zugestellt

Über 300 Pakete wurden durch DPD nicht zugestellt. (Archivbild) Foto: dpa/Monika Skolimowska

Billerbeck In den Tagen vor Weihnachten haben Paketlieferanten richtig gut zu tun. Doch in Billerbeck bei Münster sind über 300 Pakete nicht zugestellt worden. Sie tauchten in zwei Lagerhallen wieder auf.

Keine schöne Bescherung: Mehrere Hundert Pakete sind in Billerbeck bei Münster von DPD nicht zugestellt worden. Nach Angaben der Polizei von Donnerstag werde nach 17 Anzeigen von Betroffenen gegen den Fahrer eines Paketdienstes ermittelt. Der Vorwurf lautet auf Unterschlagung.

Die Polizei hat nach Hinweisen aus der Bevölkerung über 300 Pakete in Depots in zwei Lagerhallen entdeckt, die zum Teil geöffnet waren. Warum die Pakete zwischengelagert wurden und wer sie geöffnet hat, sei Teil der noch laufenden Ermittlungen. Zuvor hatte der „WDR“ über die verschwundenen Pakete berichtet.

(ldi/dpa)