Regionale Unterschiede Knappes Drittel der Ausbildungen in NRW wird vorzeitig beendet

Viele Menschen in Nordrhein-Westfalen lösen ihren Ausbildungsvertrag vorzeitig auf. Im Jahr 2023 waren es 29,7 Prozent der Auszubildenden, wie das Statistische Landesamt am Dienstag in Düsseldorf mitteilte. Zwar waren das 0,6 Prozent weniger Vertragsauflösungen als im Vorjahr, aber 23,4 Prozent mehr als vor zehn Jahren (2014).