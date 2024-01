Eindrücke So schön ist der sonnige Winter in NRW

Anfang Januar hat Polarluft ganz NRW in eine frostige Winterlandschaft verzaubert. Wir haben die schönsten Bilder - von Düsseldorf, über Köln bis an den Niederrhein. Viel Spaß beim Anschauen. Das zugefrorene Hochwasser in Düsseldorf lädt Erwachsene und Kinder zum Schlittschuhlaufen ein.