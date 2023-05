Bilanz des Deutschen Wetterdienstes April so verregnet wie zuletzt vor 15 Jahren – so war das Frühjahr in NRW

In einer Bilanz zum Deutschlandwetter im Frühjahr 2023, die der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag veröffentlichte, punktete in NRW vor allem bei den Niederschlagsmengen. So konnten in NRW der siebtnasseste März und der niederschlagsreichste April seit 2008 beobachtet werden. Im Mai fiel die monatstypische Menge, wodurch im letzten Quartal insgesamt 255 Liter pro Quadratmeter ermittelt wurden. NRW befand sich entsprechend auf Platz 2 der nassesten Regionen. Die Gebietsmitteltemperatur lag bei 9,2 Grad Celsiuis und die Sonnenscheindauer bei 470 Stunden. Nur im Saarland fiel noch mehr Regen.