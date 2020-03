Nach Fund einer Männerleiche in versunkenen Auto : Todesursache der Männerleiche im Biggesee geklärt

Einsatzkräfte bergen das Auto aus dem Biggesee. Foto: dpa/Friso Gentsch

Olpe Am Mittwochmorgen fand die Obduktion der Männerleiche statt, die am Dienstag aus dem Biggesee bei Olpe geborgen wurde. Sie befand sich in einem versunkenen Auto.

Nachdem am Dienstag Taucher der Polizei Wuppertal einen Pkw mit einem männlichen Leichnam aus dem Biggesee geborgen hatten, fand heute Morgen eine Obduktion statt. Die Person ist identifiziert, es handelt es sich um einen 18-Jährigen aus der Region. Als Ursache wurde Tod durch Ertrinken festgestellt, es ergaben sich keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Die Ermittlungen dauern an. Weitere Auskünfte können derzeit nicht erteilt werden.

(ham)