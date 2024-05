Für die Einkehr am Pfingstwochenende 11 besonders schöne Ausflugslokale in NRW

Endlich ist der Sommer in Sicht, es ist sonnig, warm und die Abende werden länger. Raus aus der Stadt also und zu Fuß oder mit dem Rad in die Natur! Weil das Wichtigste an einem Ausflug mit der Familie die Einkehr danach ist, haben wir elf besonders schöne Ausflugslokale in Nordrhein-Westfalen ausgewählt, die einen Besuch wert sind.