„Der Markt ist angespannt“ Warum in NRW weniger Bier gebraut wird

Die Brauereien in NRW produzieren weniger Bier. 2023 brauten sie laut Statistischem Landesamt IT.NRW gut 16,2 Millionen Hektoliter Bier, also etwa 1,6 Milliarden Liter. Damit geht die Menge des gebrauten Bieres im Vergleich zum Vorjahr um 1,2 Prozent zurück. Im Vergleich zu 2015 ist es ein Rückgang von gut neun Prozent. Deutlich gewachsen ist dagegen der Bereich der alkoholfreien Biere sowie alkoholfreie Mischgetränke. Etwa 1,2 Millionen Hektoliter produzierten die untersuchten Brauereien – ein Plus von 21,5 Prozent gegenüber 2022.