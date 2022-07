Anschlag in Bielefeld : Bewaffnet im Berufskolleg – Täter schon länger im Fokus der Behörden

Der 20-Jährige, der vor den Sommerferien bewaffnet ein Berufskolleg stürmte und um sich schoss, stand schon länger im Fokus der Behörden (Archivbild). Foto: dpa/Christian Müller

Bielefeld Der Mann, der am letzten Schultag vor den Sommerferien in Bielefeld bewaffnet ein Berufskolleg stürmte, war schon vorher im Fokus der Behörden. Das berichtete Innenminister Herbert Reul am Mittwoch.

Der Mann, der in einem Bielefelder Berufskolleg Schüsse abgegeben haben soll, stand nach einem Zeitungsbericht bereits Monate vor der Tat im Fokus der Behörden. Der 20-Jährige hatte demnach schon zuvor Straftaten im Internet angekündigt, wie der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (CDU) der „Neuen Westfälischen“ sagte.

Zudem sei der Verdächtige im Konzept zur Früherkennung von Personen mit Risikopotenzial als Prüffall erfasst worden. In diesem Zusammenhang habe es auch eine Gefährderansprache gegeben. Die beteiligten Behörden hätten den zuvor psychisch auffälligen Mann allerdings für ausreichend stabilisiert gehalten.

Der 20-Jährige, der inzwischen in einer geschlossenen Psychiatrie sitzt, soll Ende Juni einen Amoklauf an der Schule geplant und mit einer Schreckschusswaffe auf die Tür des Lehrerzimmers geschossen haben. In einem Video hatte er sein Vorhaben im Internet angekündigt. Bei der Durchsuchung des Gebäudes hatte die Polizei Molotowcocktails, einen Dolch, ein Messer und zwei Schreckschusswaffen entdeckt.

(toc)