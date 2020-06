Verfolgungsjagd in Bielefeld : 15-Jähriger flieht mit Auto des Vaters vor Polizei

Verfolgungsjagd in Bielefeld

Bielefeld Mit dem Auto seines Vaters hat sich ein 15-Jähriger in Bielefeld eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Auf dem beifahrersitz saß sein kleiner Bruder.

Das Auto sei einer Streife aufgefallen, weil an den Kennzeichen Plaketten fehlten, teilte eine Polizeisprecherin am Dienstag mitteilte. Als die Beamten den Wagen am Montagnachmittag kontrollieren wollte, fuhr der Junge davon - mit seinem zehnjährigen Bruder auf dem Beifahrersitz.