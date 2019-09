Eine-Million-Euro-Wettbewerb : 2.000 Menschen wollen beweisen, dass es Bielefeld nicht gibt

Ein Ortsschild in Bielefeld, fotografiert mit Zoomeffekt (Archivbild). Foto: dpa/Oliver Krato

Bielefeld Die Stadt Bielefeld hat auf ihren Wettbewerb zur „Bielefeld-Verschwörung“ ein weltweites Echo erhalten. Es seien mehr als 2.000 E-Mails von Menschen eingegangen, die beweisen wollen, dass es Bielefeld nicht gibt.

Rund 300 davon kämen aus dem Ausland, zum Beispiel aus den USA, Kanada, Russland, Indien, Japan und Neuseeland. Eingegangen seien durchaus fantasievolle Beiträge von Kinderbildern über Gedichte, handgezeichnete Comics bis zu literarischen Aufsätzen. Das teilte eine Sprecherin des Stadtmarketings mit. Anlass des Wettbewerbs ist das 25. Jubiläum der „Bielefeld-Verschwörung“ in diesem Jahr.

Die Stadt hatte die Marketing-Aktion „#Bielefeldmillion - Das Ende einer Verschwörung“ vor zwei Wochen gestartet. Seitdem wurde weltweit in den Medien darüber berichtet, darunter in der BBC, im „Sydney Morning Herald“ oder in den indischen „Hindustan Times“. Auf Twitter gehörte der Hashtag #Bielefeldmillion zwischenzeitlich mit zu den Top-Themen. Als Preis „für den ultimativen Beweis“, dass es Bielefeld nicht gibt, winken den Teilnehmern eine Million Euro. Einsendeschluss war der 4. September um 24 Uhr.