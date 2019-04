Kommissar-Ernennung verweigert : Bielefelder Polizeischüler wegen Kontakt zu Salafisten aus Dienst entlassen

Bielefeld Einem Polizeianwärter aus Bielefeld ist seine Verbindung in die Salafistenszene beruflich zum Verhängnis geworden. Er wurde aus dem Dienst entlassen. Die Behörde spricht von einem Einzelfall.

Wegen Kontakten zur Salafistenszene ist ein Polizeianwärter aus Nordrhein-Westfalenv entlassen worden.Das zuständige Polizeipräsidium in Bielefeld habe dem muslimischen Mann zum Ende seiner dreijährigen Ausbildung die Ernennung zum Kommissar verweigert, sagte Victor Ocansey vom Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten der NRW-Polizei in Selm dem epd. Dabei handele es sich um einen Einzelfall. „Seit 2015 ist keine Polizeischülerin und kein weiterer Polizeischüler wegen extremistischer Einstellungen aufgefallen.“ Auch Fälle von links- oder rechtsextremistischen Positionen habe es in den vergangenen Jahren in NRW nicht gegeben.