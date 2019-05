Prozess in Bielefeld : Angeklagter von Rietberger Raubmord zu lebenslanger Haft verurteilt

Bielefeld Im Revisionsverfahren um einen Raubmord im ostwestfälischen Rietberg hat das Landgericht Bielefeld am Dienstag jetzt auch den zweiten Angeklagten verurteilt.

Einem mutmaßlichem weiteren Mittäter war nach dem Überfall die Flucht gelungen. Im September 2017 wurde er gefasst. Er sitzt in Polen wegen anderer Delikte in Haft. Wegen des Raubmordes in Rietberg läuft gegen ihn in Deutschland ein eigenes Strafverfahren. Er soll bei der Tat mit im Haus gewesen sein.