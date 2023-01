A2 bei Bielefeld Zoll findet 28 Kilo Opium in Auto

Bei einer Kontrolle auf einer Raststätte an der Autobahn 2 bei Bielefeld haben Zollbeamte Opium im Wert von 390.000 Euro sichergestellt. Der 39-jährige Fahrer sowie seine 37-jährige Beifahrerin wurden vorläufig festgenommen, wie der Zoll am Montag mitteilte. In dem Auto der beiden hätten die Beamten außerdem mehr als 31.000 Euro Bargeld gefunden. Die 28 Kilogramm Rohopium hätten sich in einer Reisetasche und in einem Koffer befunden. Die Kontrolle habe sich bereits Anfang Januar ereignet. Aus ermittlungstaktischen Gründen teilten die Beamten erst am Montag von dem Drogenfund mit.