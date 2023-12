Feuer in Bielefeld Wohnung in Mehrfamilienhaus ausgebrannt

Eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Bielefeld ist in der Nacht zum Freitag ausgebrannt. Der Bewohner habe sich aus der Wohnung retten können und sei mit einer leichten Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher. Auch die anderen Bewohner des Hauses konnten sich ins Freie retten. Warum das Feuer ausbrach, war zunächst unklar. Insgesamt entstand in der Wohnung und an der Hausfassade ein Sachschaden von rund 60.000 Euro.