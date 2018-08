Bielefeld: Vierjähriger Junge im Schlafanzug in der Bahn aufgegriffen

Abends in Bielefelder Stadtbahn aufgegriffen : Vierjähriger Ausreißer schleicht sich aus der Wohnung und geht auf Reisen

Der Junge war mit der Linie 1 zum Bielefelder Hauptbahnhof unterwegs, als er von der Bundespolizei aufgegriffen wurde. (Symbolbild) Foto: Shutterstock/Michael715

Bielefeld Ein unternehmungslustiger, vierjähriger Junge wurde am Freitagabend alleine in der Straßenbahn in Bielefeld aufgegriffen. Er hatte sich im Schlafanzug aus der elterlichen Wohnung geschlichen.

Mitarbeiter der Bielfelder Stadtbahn bemerkten den Jungen, als er am Freitagabend allein in der Linie 1 zum Hauptbahnhof unterwegs war. Er war mit einem Schlafanzug bekleidet.

Den hinzugerufenen Bundespolizisten erklärte der Vierjährige, er habe die Gunst der Stunde genutzt und sich gegen 20 Uhr aus der elterlichen Wohnung geschlichen. Er wollte gerne einmal alleine mit der Stadtbahn zum Hauptbahnhof fahren.



Da die Eltern nicht erreichbar waren, wurde der Junge von der Bundespolizei dem Jugendamt der Stadt Bielefeld übergeben.

