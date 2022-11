Am Evangelischen Klinikum Bethel in Bielefeld : Vergewaltigungsvorwürfe gegen Arzt – Ministerium legt Bericht vor

Am Evangelischen Klinikum Bethel in Bielefeld

Im Fall der Vergewaltigungsvorwürfe am Klinikum Bethel in Bielefeld legte das Ministerium einen neuen Bericht vor (Archivbild). Foto: dpa/Friso Gentsch

Düsseldorf/Bielefeld Der Fall hat Aufsehen und Empörung ausgelöst: Ein Arzt soll betäubte Patientinnen vergewaltigt haben. Doch als er sich das Leben nahm, stellte die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen ein. Inzwischen hat eine andere Behörde übernommen und hat neue Erkenntnissen gewonnen.

32 Frauen könnten nach dem neusten Ermittlungsstand Opfer eines Arztes am Evangelischen Klinikum Bethel in Bielefeld geworden sein, der Patientinnen betäubt und vergewaltigt haben soll. 30 davon seien identifiziert worden, heißt es in einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht des Gesundheitsministeriums für den Ausschuss für Gleichstellung und Frauen im Landtag. Mitte Oktober hatte die Staatsanwaltschaft Duisburg von 29 Opfern berichtet.