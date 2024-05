Prozess in Bielefeld Totschlagsprozess ohne Leiche – Angeklagter weist Vorwürfe zurück

Im Totschlagsprozess ohne Leiche vor dem Landgericht Bielefeld hat der Angeklagte bestritten, einen Unternehmer aus Habgier getötet zu haben. Zu Beginn der Verhandlung am Dienstag sagte der 37-Jährige aus Enger im Kreis Herford, er habe den Mann nicht getötet und ergänzte: „Ich bin der Meinung, dass er noch am Leben ist“. Die Anklage wirft dem Deutschen vor, im Oktober 2023 einen 62 Jahre alten Unternehmer ermordet zu haben, um an dessen Immobilien und Besitz zu kommen.