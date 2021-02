Im Schneetreiben am Morgen : Polizei findet Toten in der Bielefelder Innenstadt

Eiszapfen hängen am Sonntag an einer liegen gebliebenen Straßenbahn in der Bielefelder Innenstadt, nachdem es kräftig geschneit hat (Symbolfoto). Foto: dpa/Marcel Kusch

Bielefeld In der Bielefelder Innenstadt hat die Polizei am Morgen im Schneetreiben einen Toten gefunden. Ob der Mann erfroren ist, steht noch nicht fest.

In Bielefeld hatte es am Sonntag massive Schneefälle gegeben, die auch am Montag noch anhielten. Mehrere Straßen in der Stadt mussten gesperrt werden, weil selbst die Räumfahrzeuge teilweise nicht hinterher kamen. Zwei Stunden lang war die Autobahn 2 am Bielefelder Berg gesperrt.