Prozess in Bielefeld Blutiger Streit um laute Musik – Opfer lebenslang durch Narben entstellt

Nach einem blutigen Streit um laute Musik muss sich am Mittwoch (9 Uhr) vor dem Landgericht Bielefeld ein Mann aus Spenge verantworten. Der 28-Jährige ist wegen versuchten Totschlags angeklagt. Er soll im Juli 2022 einen Mitbewohner in einer städtischen Einrichtung in Löhne im Kreis Herford zuerst mit einem Hammer, dann mit einem Fleischer- und später mit einem Obstmesser angegriffen haben.