Zehn Verletzte in Bielefeld : Streit um Chipstüte endet in Massenschlägerei

Bielefeld Ein Streit um eine Tüte Chips ist in Bielefeld in eine Schlägerei mit zahlreichen Beteiligten gemündet. An dem Streit waren Kinder und Erwachsene beteiligt.

Mehrere Kinder hatten sich den Angaben einer Polizeisprecherin zufolge am Montag nicht über die Aufteilung der Knabbereien einigen können. Als sich Erwachsene in den Streit einschalteten, sei es vor dem Mehrfamilienhaus zu Handgreiflichkeiten gekommen. Zeugen verständigten die Polizei.

Als die Beamten eintrafen, seien etwa 20 bis 30 Personen in tumultartigen Szenen aufeinander losgegangen. Die Auseinandersetzung habe sich aber schnell beruhigen lassen. Die Polizei zählte immerhin zehn Leichtverletzte. Gegen die Beteiligten wurde Strafanzeige wegen Körperverletzung gestellt. Der WDR hatte zuvor berichtet.

(mba/dpa)