Vor Bielefelder Bundespolizei Verdächtiger Koffer sorgt für Straßensperrung – Inhalt überrascht

Vor einem Tor auf dem ehemaligen Kasernengelände war der verdächtige Gegenstand entdeckt worden, teilte ein Sprecher der Bielefelder Polizei mit. Die Einsatzkräfte sperrten daraufhin die Detmolder Straße in Richtung Autobahn 2 (Oberhausen-Hannover). Ein Entschärfungsteam rückte an und gab am Nachmittag Entwarnung.