Frau hörte Stimmen : Stöße vor Stadtbahn in Bielefeld - Frau gesteht vor Landgericht

Stöße vor Stadtbahn in Bielefeld - Frau gesteht vor Landgericht

Bielefeld Eine Frau soll vor einem halben Jahr in Bielefeld wartende Fahrgäste vor einfahrende Stadtbahnen gestoßen haben. Wegen dreifachen versuchten Mordes muss sich eine 23-Jährige dafür verantworten. Zu Prozessbeginn am Mittwoch legte sie ein Geständnis ab.

Zwar könne sie sich an einen der drei Vorfälle nicht mehr erinnern, die anderen beiden Schubser aber gebe sie zu, sagte die Frau vor dem Landgericht Bielefeld. Die Staatsanwaltschaft hat wegen einer seelischen Störung die Einweisung in eine geschlossene Psychiatrie beantragt. Das Gericht wird darüber an zwei weiteren Verhandlungstagen bis zum 25. August entscheiden.