Teilnehmer aus linkem und kurdischem Spektrum : Staatsschutz ermittelt nach nicht angemeldeter Demo in Bielefeld

Bielefeld Nach einem nicht angemeldeten Zug von rund 30 vermummten Personen durch die Bielefelder Innenstadt ermittelt der Staatsschutz. Bei der Demo wurden Böller gezündet und Graffitis gesprayt.

Das teilte die Behörde am Montag in Bielefeld mit. Laut Mitteilung war die Gruppe am Sonntag mit einem Transparent unterwegs, die Teilnehmer riefen Parolen, zündelten Böller und schmierten Graffitis an Hauswände. Geschäftsleute hatten gegen 19 Uhr die Polizei gerufen.