Spaziergänger entdeckt Nabelschnur Polizei findet Neugeborenes auf Schulgelände in Bielefeld

Die Polizei in Bielefeld hat nach einem Hinweis ein Neugeborenes auf einem Schulgelände gefunden. Die Beamten begannen mit der Reanimation, Rettungskräfte brachten den in Lebensgefahr schwebenden Säugling in ein Krankenhaus. Ein Spaziergänger hatte am Samstagvormittag ein Tuch mit einer Nabelschnur entdeckt und den Notruf gewählt.