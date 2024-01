Spaziergänger entdeckte Nabelschnur So geht es dem Neugeborenen vom Schulgelände in Bielefeld

Ein Neugeborenes, das am Samstag (6. Januar) in lebensbedrohlichem Zustand an einem Schulgelände in Bielefeld gefunden worden war, ist inzwischen in einem stabilen Zustand. Das berichtete eine Polizeisprecherin am Montag. Ein Spaziergänger hatte am Samstagmorgen ein Tuch mit einer Nabelschnur an einer Straße entdeckt. In der Nähe fanden Polizeibeamte dann das Neugeborene an einem Schulhof. Es wurde reanimiert und in ein Krankenhaus gebracht. Das Kind habe versteckt hinter einem Holzschuppen gelegen, in der Nähe der Lehrerparkplätze, schilderte die Sprecherin.