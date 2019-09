Eine Million Euro ausgelobt : Bielefeld sieht seine Existenz bewiesen und verkündet das Ende der Verschwörung

Ein Ortsschild in Bielefeld, fotografiert mit Zoomeffekt. (Symbolbild). Foto: dpa/Oliver Krato

Bielefeld Bielefeld existiert wirklich. Im kuriosen Wettbewerb um ein Preisgeld von einer Million Euro für den Beweis, dass es die Stadt in Ostwestfalen gar nicht gibt, ist keiner der Teilnehmer erfolgreich gewesen. Stattdessen wird jetzt ein Gedenkstein aufgestellt.

Die Eine-Million-Euro-Belohnung für den Beweis der Nichtexistenz Bielefelds bleibt unangetastet: Nach der werbewirksamen Stadtmarketingkampagne "Bielefeldmillion" mit rund 2000 Teilnehmern aus aller Welt hält die ostwestfälische Stadt ihre Existenz für abschließend erwiesen und erklärte die sogenannte Bielefeld-Verschwörung für beendet. "Das Ergebnis des Wettbewerbs ist: Bielefeld gibt es - und wie", erklärte Oberbürgermeister Pit Clausen (SPD) am Dienstag augenzwinkernd in Bielefeld.

Die 340.000-Einwohner-Stadt in der Region Ostwestfalen-Lippe hatte im August eine Million Euro für den Beweis ausgesetzt, dass es Bielefeld in Wahrheit nicht gibt. Anlass für die selbstironische Millionenofferte war der 25. Jahrestag der Bielefeld-Verschwörung: 1994 hatte der damalige Kieler Student Achim Held in einem satirischen Text behauptet, die Stadt existiere gar nicht. Held hatte sich damit über Verschwörungstheorien lustig machen wollen.