Rockerprozess in Bielefeld gestartet Opfer mit Baseballschlägern geschlagen – Angeklagter stellt sich in Nacht zuvor

Nach stundenlanger Verspätung ist zu Beginn des Prozesses um schwere Körperverletzung innerhalb einer Rockergruppe am Dienstag (4. Juni 2024) die Anklage verlesen worden. Zuerst hatte am Morgen ein Haftprüfungstermin für einen der sechs Angeklagten den Zeitplan am Landgericht Bielefeld durcheinander gebracht. Der Mann hatte sich erst in der Nacht den Behörden gestellt – nach seiner Einreise aus der Türkei. Er wurde verhaftet.