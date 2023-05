Prozess in Bielefeld Prozess um mutmaßlichem Giftmord startet im Juni

Vor dem Landgericht Bielefeld beginnt am 15. Juni der Prozess um einen mutmaßlichen Giftmord. Dies teilte die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Die Anklagebehörde wirft einer 50-jährigen Frau aus Bielefeld und ihrem Geliebten aus Hamburg gemeinschaftlichen heimtückischen Mord vor. Die Frau soll am 1. Mai 2022 in Bielefeld ihrem 40-jährigen Ehemann einen Giftcocktail ins Wasser gemischt und auf den Nachttisch im Schlafzimmer gestellt haben. Den Rettungsdienst rief sie laut Anklage erst, als er bereits tot war.