Prozess in Bielefeld Illegales Motorradrennen – Zeugin sah Partner sterben

Am Montag sagte die Lebensgefährtin des 58-jährigen Opfers aus. Die 54-Jährige hatte gesehen, wie ihr Partner nach einem Knall durch die Luft flog und an den schweren Verletzungen noch am Unfallort verstarb. Laut ihrer Aussage war ein Motorrad ausgeschert, beschleunigte und fuhr auf den 58-Jährigen zu. „Es sah für mich wie Absicht aus“, sagte sie im Prozess. Sie bestritt auch, wie in der Anklage behauptet, dass ihr Freund mitten auf der Straße gestanden habe.