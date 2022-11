Prozess in Bielefeld : 26-jähriger soll Bankangestellte mit Säge bedroht haben

Minden Nach einem Überfall mit einem ungewöhnlichen Tatwerkzeug muss sich ab Januar ein Mann vor dem Landgericht Bielefeld verantworten. Dieser schweigt bislang.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 26-Jährigen nach Angaben von Donnerstag vor, im August 2022 maskiert eine Bankangestellte in Minden im Kreis Minden-Lübbecke mit einer Säge bedroht zu haben. Laut Anklage hatte der 26-Jährige das 35 Zentimeter lange Werkzeug an den Oberarm der Frau gehalten und Geld gefordert. Daraufhin erbeutete er 150 Euro in Münzen, die in einem Tresor im Kassenbereich lagen.