Trickbetrüger Prozess gegen falschen Polizisten in Bielefeld

Nach Trickbetrügereien mit zumeist älteren Menschen steht ab dem 19. März ein Hintermann aus der Türkei vor dem Landgericht Bielefeld. Dem 24-Jährigen wirft die Staatsanwaltschaft gewerbsmäßigen bandenmäßigen Betrug vor. Dabei geht es die Masche, über ein Callcenter aus der Türkei Opfer in Deutschland anzurufen und sich dabei als Polizisten auszugeben. Die Angerufenen werden dabei mit erfundenen Geschichten unter Druck gesetzt und übergeben dann an falsche Polizeibeamte Bargeld oder Schmuck. Den Opfern wird dabei vorgegaukelt, dass ihr Vermögen durch kriminelle Machenschaften bedroht sei und das Geld oder Schmuck in Sicherheit gebracht werden müsse.