Prozess in Bielefeld Polizisten angefahren – Autofahrer wegen versuchten Mordes angeklagt

Er soll zunächst rückwärts und später vorwärtsgefahren sein. Einer der Polizeibeamten hing dabei weiter in seiner Fahrertür. Die Anklage wirft dem jungen Mann vor, dass er tödliche Verletzungen des Beamten billigend in Kauf genommen haben soll. So soll der Angeklagte mit einer Geschwindigkeit von bis zu 60 Kilometern pro Stunde und mit Schlängelbewegungen durch einen Kreisverkehr gefahren sein, wo der Beamte schließlich vom Fahrzeug weggeschleudert wurde. Der Angeklagte soll daraufhin geflüchtet sein. Das Auto fanden die Ermittler schließlich ausgebrannt im benachbarten Espelkamp. Der Angeklagte soll es in Brand gesteckt haben.