Beamter von Handy genervt : Polizist verletzt Kollegin durch fieses Manöver

Bielefeld Zugestanden, dauerhaft piepende Handys sind nervig. Doch was ein Polizeibeamter in Bielefeld seiner Kollegin angetan haben soll, geht dann doch viel zu weit. Nun wird gegen den Mann ermittelt.

Nach einem Vorfall in einem Streifenwagen der Bielefelder Polizei hat die Staatsanwaltschaft ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung gegen einen Beamten eingeleitet. Nach Angaben der Bielefelder Polizei von Freitag sollen die Ermittlungen aus Neutralitätsgründen von der Polizei in Münster geführt werden. Zuvor hatte das „Westfalen-Blatt“ über den Vorfall in dem Streifenwagen berichtet.