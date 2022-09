Verdacht der Vergewaltigung : Bielefelder Polizei ermittelt gegen Beamten

Herford Gegen zwei Beamte der Kreispolizei Herford ermittelt die Polizei in Bielefeld. Die Vorwürfe der Vergewaltigung sowie der Beihilfe stehten im Raum.

Die Polizei in Bielefeld ermittelt gegen einen Polizisten der Kreispolizei Herford wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung. Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag auf Anfrage bestätigte, wird in diesem Fall gegen einen weiteren Kollegen wegen des Vorwurfs der Beihilfe strafrechtlich ermittelt. „Die Vorwürfe stehen im Raum.“ Darüber hinaus wollte die Polizeisprecherin wegen der laufenden Ermittlungen keine weiteren Details nennen.