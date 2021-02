Schock für Schüler in Telgte : Nackter Mann schaltet sich in Onlineunterricht von Fünftklässlern

Bielefeld Während einer digitalen Schulstunde im münsterländischen Telgte hat sich ein Unbekannter in die Videokonferenz eingewählt. Die Schüler waren zu dem Zeitpunkt ohne Aufsicht.

In Nordrhein-Westfalen hat sich ein unbekannter Mann in eine digitale Schulstunde eingewählt und sich Fünftklässlern nackt gezeigt. Der Vorfall ereignete sich im münsterländischen Telgte, wie das Onlineportal der Bielefelder "Neuen Westfälischen" am Montag berichtete. Die Schüler seien zu dem Zeitpunkt allein in der Videokonferenz gewesen.