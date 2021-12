Nach tödlichen Schüssen an Bushaltestelle : Mordkommission sucht Sinan K. aus Bielefeld mit Foto

Nach tödlichen Schüssen an Bushaltestelle

Nach Schüssen an einer Bushaltestelle sucht die Polizei nun einen Flüchtigen aus Bielefeld. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Bielefeld Sinan K. aus Bielefeld soll einen 31-Jährigen am Mittwochabend niedergeschossen haben. Nun sucht die Polizei den Flüchtigen mit einem Fahndungsfoto und bittet Zeugen um Hilfe. Haben Sie Sinan K. gesehen?

Durch mehrere Schüsse ist am Mittwochabend gegen 21.45 Uhr ein 31-Jährige an einer Bushaltestelle in Bielefeld schwerverletzt worden. Er starb kurze Zeit später im Krankenhaus.