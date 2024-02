„Keine Distanz zur IS-Herrschaft“ Verdacht auf IS-Mitgliedschaft nicht bestätigt – Mutter kommt frei

Weil sie mit ihrer Ausreise 2014 ihre Kinder vorsätzlich in ein Kriegsgebiet brachte und der Willkürherrschaft einer terroristischen Organisation aussetzte, werde ihr aber weiterhin die Verletzung ihrer Fürsorge- und Erziehungspflicht vorgeworfen, hieß es. Einen Grund für die Fortsetzung der Untersuchungshaft sahen die Richter damit aber nicht. Sie war am 6. Juli 2023 in Bielefeld festgenommen worden und hatte seither in Untersuchungshaft gesessen.