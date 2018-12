Amokläufer von Düsseldorf und Erkrath: Staatsanwalt fordert 13 Jahre für Mordversuch im Gefängnis

Bielefeld Im Prozess um einen versuchten Mord im Gefängnis Bielefeld-Brackwede fordert die Staatsanwaltschaft 13 Jahre Haft und Sicherungsverwahrung für den Angeklagten. Der Mann hatte 2014 einen Amoklauf in Düsseldorf und Erkrath begangen.

Der Verteidiger sprach sich dagegen am Dienstag in seinem Plädoyer am Landgericht Bielefeld für seinen 53 Jahre alten Mandanten für eine Verurteilung wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung aus. „Es war eine alltägliche Auseinandersetzung zwischen Häftlingen, bei der am Ende nichts passiert ist“, argumentierte der Anwalt. Ein Urteil will das Gericht am Freitag verkünden.